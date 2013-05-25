В Дагестане смертница устроила теракт, ранены 12 человек

В субботу, 25 мая, возле здания МВД Дагестана в Махачкале прогремел взрыв, который устроила женщина-смертница. Погибших при взрыве нет, пострадали 12 человек, в том числе 5 полицейских.

Об этом со ссылкой на пресс-службы МВД Дагестана сообщает РИА Новости.

"Один из полицейских находился рядом с эпицентром взрыва и получил очень тяжелые ранения, поэтому вначале решили, что он погиб, однако потом медики обнаружили у него признаки жизни. Сейчас он находится в реанимации", — сказал собеседник агентства.

"Уже точно установлено, что взрыв совершила женщина. На месте происшествия обнаружены ее останки", — сказал собеседник агентства.

Предварительно установлено, что смертница, подорвавшая себя в Махачкале, была женой одного из боевиков. Ее личность будут устанавливать по записям видеокамеры, а если это не удастся — по результатам экспертизы ДНК. Следствие считает, что ее целью был наряд полиции.

Полиция опасается второго взрыва. Место происшествия оцеплено, работает следственно-оперативная группа. "Кроме того, кинологи и взрывотехники тщательно проверяют прилегающую территорию на предмет взрывчатых веществ", — добавил представитель ведомства.

Ранее "Главред" сообщал, что это не первый взрыв в Махачкале на этой неделе. Два взрыва с промежутком около 15 минут прогремели в Махачкале в понедельник вечером. Следствие квалифицировало их как теракт. Погибли четыре человека — два пристава и два полицейских, за медицинской помощью обратились 48 человек.

фото: aif.ru