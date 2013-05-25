Смертницей в Дагестане оказалась жена боевика

Российские спецслужбы предварительно опознали смертницу, устроившую теракт у здания МВД Дагестана – ею оказалась Мадина Алиева, которая дважды была замужем за боевиками.

Это предположение проверят с помощью записей видеокамеры, а если это не удастся — по результатам экспертизы ДНК, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, передает РИА Новости.

Напомним, в результате теракта жертв не было, пострадали 14 человек, среди которых пять полицейских.

"Один из полицейских находился рядом с эпицентром взрыва и получил очень тяжелые ранения, поэтому вначале решили, что он погиб, однако потом медики обнаружили у него признаки жизни. Сейчас он находится в реанимации", — сказал представитель МВД.

Всего в тяжелом состоянии после теракта находятся пять пострадавших. Еще два человека получили легкие травмы. Среди раненых — оператор государственного телеканала России.

Как заявили представители следствия, целью смертницы был наряд полиции. Предварительно установлено, что бомба находилась в сумке у женщины и была начинена поражающими элементами. Мощность взрывного устройства устанавливается.

Полиция опасается второго взрыва. Место происшествия оцеплено, работает следственно-оперативная группа.

"Кроме того, кинологи и взрывотехники тщательно проверяют прилегающую территорию на предмет взрывчатых веществ", — добавил представитель МВД.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Напомним, что этот взрыв – не первый в Махачкале на этой неделе. Два взрыва с промежутком около 15 минут прогремели в Махачкале вечером 20 мая.

Следствие квалифицировало их как теракт. Погибли четыре человека — два пристава и два полицейских, за медицинской помощью обратились 48 человек.

Сообщалось, что мощность второй бомбы составила от 40 до 50 килограммов в тротиловом эквиваленте.