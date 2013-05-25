ФСБ предупредила: во время финала Лиги чемпионов в Берлине планируют теракт

ФСБ официально предупредила Германию, что во время финала Лиги чемпионов на фанатской миле в Берлине возможен теракт.
Во время финала Лиги чемпионов – главного клубного турнира Европы, который пройдет 25 мая на лондонском стадионе "Уэмбли" – на территории Германии готовится теракт.
Об этом говорится в официальном предупреждении ФСБ в адрес немецких спецслужб, передают РИА Новости.
В частности, силовики отметили, что у них есть указания о возможных терактах на "фанатской миле" в центре Берлина, у Бранденбургских ворот, будет открыта специальная зона для болельщиков.
В этом месте под открытым небом можно будет на больших экранах посмотреть финал турнира. Организаторы массового просмотра ожидают, что придут несколько десятков тысяч человек.
Об угрозе теракта на "фанатской миле" и других массовых мероприятиях по всей стране, посвященных финалу Лиги чемпионов, шеф федерального управления уголовной полиции Германии Йорг Цирке накануне оповестил федерального и земельных министров внутренних дел.
По сведениям немецкой прессы, подрывы бомб в местах массового скопления людей замышляют радикальные исламисты
Информацию об угрозе терактов немецким силовикам передали сотрудники российской Федеральной службы безопасности. Российская спецслужба даже передала данные о конкретном человеке, который может быть причастен к подготовке террористической атаки.
Федеральное управление уголовной полиции ФРГ уже установило его личность.
О том, насколько серьезно силовики восприняли предупреждение от российских коллег, свидетельствует то обстоятельство, что шеф федерального управления уголовной полиции Германии лично встретился с федеральным и земельными министрами внутренних дел и проинформировал их об угрозе терактов.
Силовики намерены усилить меры безопасности на этих мероприятиях. В особенной степени это касается "фанатской мили" в Берлине.
Напомним, как сообщал "Главред", в финале Лиги чемпионов впервые сыграют две немецких команды: "Бавария" и "Боруссия".