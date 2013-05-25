Во время гей-парада в Москве произошла драка: задержаны 15 человек

В Москве, в "гайд-парке", расположенном в парке Горького рядом с Крымским мостом в центре российской столицы, произошла драка между активистами ЛГБТ-движения и их противниками из националистических организаций.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Вечером 25 мая гей-активисты, после двух акций у Госдумы и мэрии Москвы, собрались на несанкционированный митинг в парке Горького.

Там их уже поджидали националисты, полиция и журналисты. После того, как активисты развернули плакаты в поддержку сексуальных меньшинств, на них набросились противники.

При этом против митингующих были применены газовые баллончики.

В ситуацию сразу же вмешалась полиция, которая стала задерживать как сторонников ЛГБТ-движения, так и их оппонентов.

В общей сложности были задержаны около 15 человек.

Заявка на гей-парад 25 мая, поданная ЛГБТ-активистами, была последовательно отклонена властями Москвы и подмосковных Химок.

В результате секс-меньшинства заявили, что проведут в ответ серию несанкционированных акций. 25 мая они вышли на пикеты к зданию Госдумы и памятнику Юрию Долгорукому напротив мэрии Москвы.

Полиция разогнала эти акции, задержав в общей сложности 30 человек, включая лидера ЛГБТ-движения Николая Алексеева.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня в Киеве также состоялся гей-парад.

Во главе колонны представителей сексменьшинств несли транспарант с надписью "Мюнхен приветствует город-побратим Киев", а среди участников марша присутствовали представители сексменьшинств из немецкого Мюнхена

Фото: Lenta.ru