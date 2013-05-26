В Индии боевики-маоисты атаковали политиков: 23 человека погибли, более 30 ранены

В индийском штате Чхаттисгарх в результате атаки боевиков-маоистов на кортеж членов парламента погибли, по последним данным, 23 человека, еще 32 получили ранения.

Об этом сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника местной полиции, пишет РИА Новости.

В субботу, 25 мая, вечером группа боевиков атаковала из засады кортеж парламентариев Чхаттисгарха. Ранее сообщалось о 17 погибших, большинство из которых — депутаты конгресса штата, остальные — полицейские.

"На данный момент общее число погибших составляет 23. Мы также можем подтвердить, что 32 человека получили ранения, некоторые из них — серьезные", — рассказал собеседник агентства, представившийся как Рамнивас (Ramniwas).

Боевики-маоисты, которых в Индии также называют наксалитами, укрываются в джунглях, откуда совершают вылазки в деревни, атакуют чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Особенно активны маоисты в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса. В районах, где они действуют, идет настоящая партизанская война.