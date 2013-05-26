В Париже пытались зарезать военного за то, что он солдат

В Париже неизвестный совершил нападение на 23-летнего солдата вооруженных сил Франции Седрика Кордье.

Однако убить солдата нападающему не удалось. С ранением в шею он попал в больницу.

"Солдата пытались убить за то, что он солдат. Мы продолжаем беспощадную борьбу с терроризмом и любыми действиями, ставящими под сомнение нашу безопасность", - сказал министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, посетив больницу, где проходит лечение раненный в горло молодой человек, пишет ВВС.

Бородатый мужчина североафриканской внешности бросился с ножом на солдата, когда он патрулировал квартал Дефанс в составе армейско-полицейского патруля.

Преступник подкрался к патрульному сзади и нанес ему удар ножом в шею, после чего, не произнеся ни слова, растворился в толпе - раньше, чем двое других патрульных, находившихся рядом с Кордье, успели отреагировать на случившееся.

Раненый солдат был доставлен в госпиталь. Он потерял много крови, но сейчас находится в стабильном состоянии. Представитель французских вооруженных сил сообщил, что его жизнь вне опасности. Полиция ведет интенсивные поиски нападавшего. Сообщается, что момент атаки был запечатлен камерами наружного наблюдения.

Расследованием атаки на 23-летнего Седрика Кордье займется антитеррористический отдел прокуратуры Парижа.

Напомним, в Великобритании двое исламистов зарубили солдата в Лондоне и пытались отрубить ему голову просто на улице.