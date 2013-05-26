Созданный более 35 лет назад Apple І ушел с молотка за рекордную сумму

Один из первых компьютеров, созданный основателем компании Apple Стивом Джобсом еще в 1976 году, продан на аукционе в Германии за 671 тыс. долларов

Тогда компьютер "Apple I" стоил 666 долларов, и это при том, что ни монитора, ни корпуса в комплекте не было, а в стоимость входили только системные платы, пишут Вести.ру.

Многие эксперты называют эту машину первым в мире настоящим персональным компьютером. Сегодня в мире сохранилось всего шесть экземпляров "Apple I".

Покупатель раритета пожелал остаться неизвестным.

видео: Вести.ру.