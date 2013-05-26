В Бостоне почтили память жертв теракта: участники марафона завершили дистанцию

В Бостоне участники прерванного взрывами марафона смогли завершить дистанцию накануне национального Дня памяти, сообщили в Атлетической ассоциации Бостона.

В символическом забеге "Последняя миля" участвовали около двух тысяч человек, пишет РИА Новости.

"Мечта тысяч бегунов была взорвана в результате атаки на Бостонский марафон. Те, кто не смогли (из-за взрывов) пересечь финишной черты, переживают очень сложные эмоции, которые невозможно выразить словами. Мы должны завершить то, что начали. Нам необходимо то чувство, которое приносит лишь марафонский финиш. Наши семьи и друзья разделяют наши чувства", - заявил американец Район Полли, ставший инициатором петиции Второй шанс с просьбой организовать марафон повторно.

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Напомним, 5 700 марафонцев не смогли завершить 42-километровую дистанцию из-за двух взрывов, прогремевших на финишной прямой в Бостоне 15 апреля. Многие из них считали, что инициатива Второй шанс поможет вернуться к нормальной жизни и самим участникам марафона, и жителям города, продемонстрировав, что террор не может сломить их волю.

Три человека погибли, более 280 получили ранения в результате теракта, в котором подозревают братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. Тамерлан погиб в результате перестрелки с преследовавшей братьев полицией, Джохар находится под арестом. На стихийно созданном мемориале у места трагедии на Бойлстон-стрит люди оставляли кроссовки и записки - "Не сходи с дистанции, Бостон!".

фото;видео: Вести.ру