После мощного торнадо на США обрушилось сильное наводнение: есть погибшие

В США мощное торнадо сменило сильное наводнение на юге штата Техас. Проливные дожди вызвали разлив рек и наводнение. Очень сложная ситуация сложилась в городе Сан-Антонио, там же зафиксированы и первые жертвы стихии. Спасатели эвакуировали около 130 жителей их подтопленных домов, автомобилей и автобусов.

Наиболее тяжелая обстановка сложилась в крупном городе Сан- Антонио. По данным синоптиков, там за ночь выпало свыше 20 см осадков, пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы рекомендовали населению оставаться дома и не выезжать на дороги", - отметил мэр Джулиан Кастро. При этом он остался недоволен реакцией населения: "Слишком много людей игнорировали предупреждение об угрозе подтопления".

При попытке спастись вплавь из заглохшей в потоках воды машины погибла 29-летняя женщина. Другая, считается утонувшей, хотя ее тело пока не обнаружено.

видео: Вести.ру.; youtube