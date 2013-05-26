В Бейруте в квартале "Хезболлы" разорвались две ракеты: есть раненые

Сегодня, 26 мая, утром в шиитско-христианском квартале Шиях на южной окраине Бейрута были выпущены неизвестными боевиками две ракеты. Одна из них разорвалась на парковке возле церкви Святого Михаила, ранив пятерых человек.

По предварительным данным, среди пострадавших - трое работающих в Ливане сирийцев. Другая ракета попала в балкон стоящего рядом дома, передает национальное информационное агентство "Аль-Ватания", пишет ИТАР-ТАСС.

Район Аль-Шайях, где произошли взрывы, населен шиитами и считается одним из оплотов "Хезболлы" в ливанской столице.

В Шиях прибыл исполняющий обязанности министра внутренних дел Марван Шарбель. Место взрывов оцеплено силами безопасности. Источники сообщили, что ракеты были выпущены со стороны горных районов к юго-востоку от Бейрута. Как заявил Шарбель, эта вооруженная вылазка носит "подрывной характер".

Как сообщают СМИ, обстрел Шияха был предпринят спустя несколько часов после выступления лидера шиитской группировки "Хезболлах". Выступая в субботу в режиме видео-трансляции перед своими сторонниками в Западном Бекаа, шейх Хасан Насрулла пообещал одержать победу над непримиримыми исламистами (такфиристами), связанными с "Аль-Каидой", которые, по его словам, "угрожают Ливану и всем его общинам". Он сообщил, что бойцы шиитской милиции принимают участие в военной операции, которую проводят сирийские войска в пограничном городе Эль-Кусейр.