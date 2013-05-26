Китайские корабли "припугнули" японцев у спорных островов

Сегодня, 26 мая, три китайских патрульных корабля заставили японские суда покинуть зону островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Государственного океанографического управления КНР, пишет ИТАР-ТАСС.

"Китайская флотилия осуществляла наблюдение за японскими кораблями и зафиксировала совершенные ими нарушения", - отмечается в документе.

Территориальный спор вокруг островов между КНР и Японией обострился после того, как в начале сентября прошлого года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. На протяжении последних месяцев сторожевые корабли КНР почти постоянно находятся вблизи Сенкаку и время от времени делают демонстративные заходы в прибрежную зону.