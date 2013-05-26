Папа Римский призвал мафиози раскаяться

Папа Римский выступил против мафии, "обрекающей людей на рабство", и обратился к ее приспешникам с призывом раскаяться.

Выступая с традиционной воскресной проповедью из окна Апостольского дворца, выходящего на переполненную паломниками площадь Святого Петра, понтифик напомнил о том, что накануне в Палермо был причислен к лику блаженных приходский священник дон Пино (Джузеппе Пульизи), убитый мафией в сентябре 1993 года. В церемонии беатификации в Палермо (Сицилия) приняли участие свыше 80 тыс верующих, пишет ИТАР-ТАСС.

"Дон Пино проповедовал добро и согласие, его убили, но победил он!", - заявил первосвященник.

По его словам, на церковный алтарь героев веры впервые в истории Ватикана вознесен подвижник, пожертвовавший своей жизнью в борьбе с организованной преступностью.

Как отмечают наблюдатели, Папа Франциск в своей бескомпромиссной позиции продолжает линию Иоанна Павла II, заклеймившего мафию как "силу зла".

Утром Папа также совершил первую пастырскую поездку на одну из окраин Вечного города, в своем качестве епископа Рима. Он побывал на северной периферии итальянской столицы, где благословил местных прихожан. Весь путь из Ватикана и обратно понтифик проделал на вертолете, чтобы не создавать проблем уличному движению мегаполиса.