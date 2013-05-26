В Париже сотни тысяч французов протестуют против гей-браков

В Париже проходит крупная акция протеста, участники которой выражают свое несогласие с принятым в мае законом, позволившим однополым парам заключать браки и усыновлять детей.

Власти, обеспокоенные возможностью беспорядков, произвели десятки аресты еще до начала ралли, которое является первой крупной акцией протеста со времения принятия закона 18 мая.

По предварительным данным, на митинг на Елисейских полях прибыли не менее 200 тысяч человек. В обеспечении безопасности проходящей демонстрации задействовано 4,5 тысячи полицейских, пишет ВВС.

По словам министра внутренних дел Мануэля Вальса, радикальные активисты могут под предлогом проведения демонстрации учинить беспорядки.

Франция стала девятой европейской страной, где отношения гомосексуальных пар теперь узаконены. Первое такое бракосочетание во Франции пройдет 29 мая в Монпелье на юге страны.

Как известно, легализация однополых браков — одно из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда. Сегодня во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступали представители правой оппозиции и католическая церковь.

видео: Вести.ру