Над Беларусью в самолете премьера Чехии треснуло стекло

У чешского правительственного самолета, направлявшегося в Москву, на борту которого находился премьер страны Петр Нечас в вохдухе треснуло лобовое стекло.

Самолет благополучно приземлился в Москве, сообщает информационного агентство ЧТК, пишет РИА Новости.

По данным агентства, стекло треснуло, когда самолет пролетал над территорией Белоруссии. Пилоты чешского правительственного Airbus A319 снизили высоту и даже рассматривался вопрос об экстренной посадке. Однако окончательно было принято решение продолжить полет, и на сниженной высоте лайнер долетел до российской столицы.

Нечас прибыл в Россию с четырехдневным рабочим визитом. Он намерен посетить Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где проведет ряд встреч. Премьера Чехии сопровождают министр промышленности и торговли Мартин Куба, а также большая группа предпринимателей и бизнесменов.

Как сообщили в пресс-службе чешского правительства, основными темами визита станут "актуальные вопросы двусторонних отношений, включая углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".