Новое покушение в Лондоне: на прохожего напали с ножом на месте убийства военного

В полиции подтвердили, что произошло нападение, однако о состояние потерпевшего не сообщили.
Как сообщил сегодня телеканал "Скай ньюс", инцидент произошел в 300 метрах от места, где воскресенье собрались люди почтить память погибшего Ли Ригби, пишет ИТАР-ТАСС.
В правоохранительных органах подтвердили, что произошло нападение, однако о состояние потерпевшего не сообщили.
В связи с большим скоплением народа на место происшествия стянуты дополнительные силы полиции.
Ранее "Главред" сообщал, что британским военнослужащим приказано не появляться в общественных местах в военной форме. Они вынуждены прятаться от мигрантов, после того, как 22 мая в Лондоне средь бела дня был жестоко зарублен военный.