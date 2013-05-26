Новое покушение в Лондоне: на прохожего напали с ножом на месте убийства военного

В Британии в Вуличе на юго-востоке Лондона, где в минувшую среду был убит британский военнослужащий, еще один человек получил ножевое ранение.

Как сообщил сегодня телеканал "Скай ньюс", инцидент произошел в 300 метрах от места, где воскресенье собрались люди почтить память погибшего Ли Ригби, пишет ИТАР-ТАСС.

В правоохранительных органах подтвердили, что произошло нападение, однако о состояние потерпевшего не сообщили.

В связи с большим скоплением народа на место происшествия стянуты дополнительные силы полиции.

Ранее "Главред" сообщал, что британским военнослужащим приказано не появляться в общественных местах в военной форме. Они вынуждены прятаться от мигрантов, после того, как 22 мая в Лондоне средь бела дня был жестоко зарублен военный.