Россия отказалась поставлять ракеты в Сирию - СМИ

Россия отказалась от поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию.

Об этом пишет британский еженедельник The Sunday Times со ссылкой на заявление высокопоставленного российского чиновника.

США и Россия собираются провести мирную конференцию по Сирии, но до настоящего момента американские СМИ были полны скепсиса - именно с учетом того, что Россия при этом позволяет себе миллиардные оружейные сделки с правящим режимом.

По данным газеты, Израилю удалось убедить Россию в том, что ракеты могут попасть "в неправильные руки". И теперь сделка аннулирована из опасений того, что С-300 могут быть использованы для атак против гражданских самолетов в аэропорту Тель-Авива.

Соглашение о замораживании поставок С-300 в Сирию было достигнуто в ходе недавнего визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Сочи, где он встречался с российским президентом Владимиром Путиным, утверждает британская газета. По впечатлениям российских СМИ, Нетаньяху тогда не удалось убедить Путина. Позже глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва "ничего не нарушает" и не откажется от поставок С-300 Сирии. Стоимость сделки - около 900 млн долларов.

Российский чиновник, который пожелал остаться неназванным, заявил газете, что возможное использование С-300 для ударов по гражданским самолетам в Израиле, где проживает множество выходцев из России, очень беспокоит Москву, а потому эти ракетные комплексы не попадут в Сирию, передает NEWSru Isarael.

По словам чиновника, Москва ожидает, что израильская армия (ЦАХАЛ) в будущем воздержится от воздушных ударов по Сирии.

В начале мая стало известно, что власти Израиля уведомили Вашингтон о серьезной обеспокоенности по поводу планов России продать Сирии зенитные ракетные системы С-300, которые значительно усилили бы сирийские ПВО. Речь шла о старой договоренности между Москвой и Дамаском, в соответствии с которой еще в 2010-м году было достигнуто соглашение о приобретении четырех батарей С-300. Каждая батарея представляет собой шесть пусковых установок, к которым прилагаются 144 ракеты средней дальности.