Ливан запустил ракету в сторону Израиля

Ливан нанес ракетный удар по Израилю. Известно, что ракета была запущена со стороны города Мардж-Уюн на юге Ливана.

Где именно приземелилась ракета, не сообщается. Также не известно, пострадал ли кто-то в результате удара, пишет Lenta.ru

По данным издания Едиот Ахронот, жители города Метула на севере Израиля рассказали о том, что слышали взрыв. Полиция Израиля осматривает область предполагаемого падения ракеты.

Ранее 26 мая один из южных пригородов Бейрута подвергся ракетному обстрелу со стороны со стороны города Айтат в Горном Ливане. По последним данным, в результате падения двух ракет были ранены не менее пяти человек.

Кроме того, предводитель ливанского радикального шиитского движения Хезболла Хасан Насралла заверил своих сторонников, что боевые отряды организации вскоре приведут сирийского президента Башара Асада к победе в идущей в его стране гражданской войне.