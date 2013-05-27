Митингующие против гей-браков превратили Париж в поле сражения: около 300 задержаных

В Париже задержаны около трехсот человек во время прошедшего митинга противников однополых браков.

По данным координаторов акции, в ней приняли участие свыше 1 миллиона человек. В парижской префектуре сообщили, что митингующих было около 150 тысяч.

После окончания акции против гей-браков, к митингующим присоединилась ультраправая молодежь, пишут Вести.ру.

В полицию полетели бутылки и камни, та ответила слезоточивым газом, в итоге весь гнев выплеснули на журналистов. "Президент Олланд — фашист, а вся пресса – сатанисты!" — кричали подростки. Они буквально охотились на тех, у кого замечали в руках объектив.

Площадь Инвалидов — как поле сражения. Петарды, файеры, дым. Мимо всего этого устало бредут туристы: метро закрыто, движение перекрыто. Главное и единственное требование молодежи — отмена закона об однополых браках.

Все начиналось мирно и массово. Организаторы уверяли: по их данным, на улицы Парижа вышли около миллиона человек, многие даже специально приехали из соседних стран. "Я здесь, чтобы защитить семью, — говорит один из протестующих, Оливье. — У меня у самого большая семья, и я считаю, что у всех детей во Франции, как и у вас в России, должны быть мать и отец".

По закону, во Франции теперь нет понятий "папа" или "мама". Их заменили на "родитель А" и "родитель Б". Однополым парам можно усыновлять детей и регистрировать браки. Против такого надлома устоев выступили все религиозные общины и многие политики.

Напомним, 18 мая президент Франции Франсуа Олланд легализовал гей-браки, подписав соответствующий закон. Документ разрешает представителям сексуальных меньшинств официально заключать браки и усыновлять детей. Ожидается, что первый подобный супружеский союз по новому законодательству будет заключен во французском городе Монпелье 29 мая.

видео: Вести.ру