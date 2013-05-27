В США неизвестный открыл стрельбу из автомобиля, есть погибшие и раненые

26 мая, в Техасе мужчина начал стрелять из своей машины, убив одного человека и ранив еще пятерых, в том числе полицейского.

Сам стрелявший погиб во время перестрелки с полицией, пишет Lenta.ru.

Как сообщили в полиции, сначала мужчина открыл стрельбу из своего пикапа в городе Иден около 4:30 по местному времени (12:30 по Киеву), в результате чего была ранена женщина. Далее он направился в город Брейди к востоку от Идена, где начал стрелять по машине возле супермаркета. В результате были ранены еще два человека.

Затем стрелявший возвратился в Иден, где ранил еще двух человек. Его следующей жертвой стала 41-летняя женщина, проезжавшая мимо в своем автомобиле.

Мотивы стрелявшего, имя которого не разглашается, неизвестны. У него была обнаружена автоматическая винтовка, пистолет и несколько сотен патронов.

Ранее сообщалось, что полиция штата Орегон задержала 17-летнего школьника Гранта Экорда по обвинению в покушении на убийство.