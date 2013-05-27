Отец "белгородского стрелка" пожаловался на полицейских

27 мая 2013, 09:20

Следственный комитет проводит проверку по заявлению Александра Помазуна, однако никакого решения пока не принято.

Отец Сергея Помазуна, обвиняемого в убийстве шести человек в Белгороде, Александр пожаловался в Следственный комитет на действия полицейских, участвовавших в поисках его сына.

По его словам, полицейские использовали его как "живой щит" при осмотре его дома в Белгороде. Так, когда оперативники вскрывали гараж, и его заставили первым открыть дверь, полицейские же при этом стояли у него за спиной, пишет Известия. 

По мнению Помазуна, это было сделано на тот случай, если его сын скрывается в гараже: таким образом первой целью преступника стал бы Александр Помазун, а не полицейские.

Также отец указал следователям на неправомерные действия полицейских в его доме. По его словам, оперативники выбили дверь, несмотря на то, что он предоставил им ключи. Кроме того, Помазун рассказал о том, что полицейские оставили после себя мусор и сломанную мебель.

Помимо этого, отец "белгородского стрелка" пожаловался на то, что автомобиль BMW X5, на котором его сын скрылся с места убийства, после обнаружения отогнали на штрафную стоянку. В результате семье пришел счет со стоянки на сумму более 20 тысяч рублей.

Как рассказала изданию старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя Следственного управления Белгородской области Елена Козырева, СК проводит проверку по заявлению Александра Помазуна, однако никакого решения пока не принято.

Напомним, 22 апреля в Белгороде было убито шесть человек. Сергей Помазун, похитив у отца охотничье оружие, приехал к магазину "Охота", где застрелил троих сотрудников магазина и троих случайных прохожих, в том числе двух школьниц.

С места происшествия Помазун скрылся на отцовской машине BMW X5. Задержать его удалось только вечером 23 апреля в районе железнодорожной станции в Белгороде. При задержании белгородский стрелок оказал сопротивление, нанеся одному из полицейских ножевые ранения.

Ранее Помазун уже имел несколько судимостей, в основном за угоны машин. Во время своего последнего тюремного срока он два года просидел в одиночной камере и освободился в 2012 году. После освобождения он отказался общаться с бывшими друзьями и хотел покончить с криминалом. Мужчина попытался сдать на права, чтоб устроиться водителем маршрутки, но потерпел неудачу, после чего стал вести себя агрессивно.

 Как рассказали родители Помазуна, незадолго до происшествия они несколько раз сообщали в полицию об агрессивном поведении сына и пытались добиться его госпитализации.

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убийство Белгород Помазун
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