Страны Тихоокеанского альянса объединяются в аналог Евросоюза

В колумбийском городе Кали завершился саммит Тихоокеанского альянса, членами которого являются Колумбия, Перу, Мексика и Чили.

Лидеры этих стран согласовали взаимную отмену торговых пошлин, создание общих диппредставительств в ряде стран и введение единой визы для граждан государств, не входящих в альянс. В обозримом будущем число стран—участниц объединения может увеличиться. Эксперты отмечают, что развивающийся кризис крупнейшего интеграционного проекта — Евросоюза — латиноамериканцев не останавливает, пишет Коммерсантъ-Украина.

Тихоокеанский альянс во многом идет по пути Евросоюза, причем опережающими темпами — от момента создания общего европейского рынка до подписания Шенгенского соглашения прошло 28 лет. При этом, как и в случае ЕС, Тихоокеанский альянс уже приобрел привлекательность для стран региона. Первый претендентом на вступление является Коста-Рика. К альянсу могут присоединиться и некоторые нынешние государства-наблюдатели: Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас и Панама. Эксперты уверены: развивающийся кризис крупнейшего интеграционного проекта — Евросоюза — латиноамериканцев вряд ли остановит. "ЕС не выдерживает демографических проблем, в Латинской Америке же — в основном молодое растущее население. Страны—члены альянса хорошо справились с мировым кризисом и имеют большой потенциал",— уверен завлабораторией Института Латинской Америки Российской академии наук Виктор Семенов.

"Латиноамериканским государствам крупно повезет, если они доживут до уровня развития, который рождает такие проблемы, как сейчас у Евросоюза",— говорит научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Михаил Белят.

Тихоокеанский альянс был создан всего год назад, однако в перспективности проекта эксперты не сомневаются. "В интеграционных процессах в регионе обычно много словоблудия, однако этот альянс действительно обещает стать прорывным",— заявил Семенов, пояснив: "Мексика — это гигант и мотор развития всей Латинской Америки, Чили по ряду параметров приближается к развитым странам, а Перу и Колумбия демонстрируют высокие темпы экономического роста". На долю этих стран приходится 35% ВВП Латинской Америки (2 трлн долл.) и 50% совокупного экспорта.

Главной целью объединения декларируется продвижение интересов Колумбии, Перу, Мексики и Чили в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Мексику беспокоит тот факт, что в 2012 году объемы экспорта товаров в Китай составили 5,7 млрд долл, а объемы импорта — 56,9 млрд долл. Развитие Тихоокеанского альянса, как надеются его участники, позволит уменьшить этот разрыв.

Впрочем, для этого участникам объединения придется вначале разрушить внутренние барьеры. На завершившемся саммите в Кали было принято решение отменить 90% торговых пошлин. Оставшиеся 10% будут ликвидированы к 2020 году. "Если мы не откроем рынки, начнется застой, подобный тому, что мы наблюдаем в отказавшихся от свободного рынка странах",— отметил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Кроме того, четыре страны договорились создать единые дипломатические и торгово-экономические представительства в ряде государств мира, в частности в Гане, Сингапуре, Алжире, Марокко и Турции.

Но одной экономикой, как показал саммит в Кали, лидеры четырех стран Латинской Америки ограничиваться не намерены. Дальнейшую интеграцию они видят в создании единых виз для лиц из третьих государств. "У нас есть много туристических достопримечательностей, которые мы можем эффективно использовать",— обосновал необходимость "латиноамериканского Шенгена" Хуан Мануэль Сантос. Граждане Колумбии, Мексики, Перу и Чили уже путешествуют в границах альянса без виз, даже не проходя паспортный контроль при пересечении границ.

Эксперты отмечают: политических задач создатели альянса пока перед собой не ставят. "Однако все зависит от того, удастся ли объединению достичь заявленных целей. Если участники альянса сумеют войти мощным блоком на рынок АТР, то начнут оказывать влияние на Азию и мировую политику в целом",— уверен Белят.