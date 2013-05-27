В России армию подняли по тревоге: отражать атаку из космоса

Российская армия 27 мая была поднята по тревоге войска для отражения воздушно-космического нападения.

Об этом сообщил начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

Армию привели в готовность в рамках очередной внезапной проверки. В учениях приняли участие войска воздушно-космической обороны, а также дальняя и военно-транспортная авиация.

В учениях задействованы 8,7 тысячи человек, 185 боевых самолетов и 240 бронированных машин.

Военные должны отработать практические пуски ракет на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Как пояснил Герасимов, поднять по тревоге войска решил утром 27 мая министр обороны Сергей Шойгу.

Военное руководство, по словам начальника Генштаба, выполняет поручение президента РФ Владимира Путина, который 13 мая 2013 года обязал военных "продолжить работу по контролю за состоянием боевой готовности войск".

В Генштабе также рассказали, что в прошлый раз внезапную проверку проводили в начале мая 2013 года в войсках Южного военного округа и в ВДВ.

Напомним, как сообщал "Главред", в марте были проведены внезапные учения российской армии в районе Черного моря, в которых приняли участие 36 кораблей, войска быстрого развертывания, десантники и морская пехота, а также силы специального назначения.

Всего были задействованы около 7 тысяч военных и порядка 250 бронемашин. Эти учения стали вторыми за последние два месяца незапланированными маневрами российской армии — в феврале внезапная проверка боеготовности была проведена впервые за 20 лет.