Опубликовано видедоказательство применения химоружия в Сирии

Журналист французской газеты Mond заявил, что стал очевидцем применения химического оружия в пригородах Дамаска против отряда так называемой Сирийской свободной армии — вооруженного крыла оппозиции.

Как пишет в опубликованном в понедельник материале журналист Жан-Филипп Реми, речь идет о столкновениях в районе Джобар, занятый повстанцами еще в январе. В середине апреля французский репортер якобы на протяжении нескольких дней наблюдал, как здесь "использовались химснаряды", сообщает РИА Новости

Этот материал на сайте газеты сопровождается пятиминутным роликом, в котором сняты боевики, предположительно, пострадавшие от химического оружия. Они рассказывают о симптомах, которые вызвали у них неизвестные отравляющие вещества: затрудненное дыхание, головная боль, тошнота и сузившиеся зрачки.

Ранее США, Великобритания и Франция уже заявляли, что располагают свидетельствами применения Дамаском химического оружия против повстанцев.

Власти Сирии утверждают, что оппозиция применяла отравляющие вещества в районе Алеппо 19 марта.

Как известно, в Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по озвученным ООН данным, погибли более 80 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят хорошо вооруженным и обученным боевикам, прибывающим из-за рубежа.

Guerre chimique à Damas по lemondefr

видео: газета Mond