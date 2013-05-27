Ким Чен Ын приказал спрятать от врагов военные корабли

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время инспекционной поездки отдал приказ убрать из видимости северокорейские корабли.

Об этом сообщают местные СМИ, пишет РИА Новости.

Как уточняет агенство ЦТАК, это замечание было сделано во время посещения северокорейским лидером пункта ВМФ 291, на котором Ким Чен Ын заметил суда, стоящие в открытых местах. В докладе, опубликованном ЦТАКом в понедельник, не сообщается, когда был совершен визит и где расположен пункт 291.

Ким Чен Ын подчеркнул, что противник продолжает следить за перемещениями северокорейских военных сил, и поэтому крайне важно, чтобы военные единицы КНДР были хорошо скрыты.

Лидер также отметил необходимость обеспечения готовности армии начать боевые действия и отдал приказ всем военным ведомствам определить проблемы, препятствующие боеспособности, принять меры для их устранения.

Как известно, отношения Сеула и Пхеньяна резко обострились в марте после широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Генсек ООН Пан Ги Мун 19 мая призвал КНДР вернуться к переговорам в шестистороннем формате.

Позднее СМИ сообщили, в Китай был направлен высокопоставленный северокорейский чиновник для укрепления отношений между странами и возобновление шестисторонних переговоров.