Врачи России поддержали визы для заробитчан: мигранты угрожают здоровью россиян

В Минздраве РФ призвали строже следить за здоровьем приезжающих в Россию мигрантов.

Об этом заявила Глава Минздрава Вероника Скворцова, передает "Интерфакс".

"Проблема в том, что у нас большой поток нелегальных мигрантов. Мы не знаем, с чем они приезжают, а есть ведь различные инфекции и открытые формы туберкулеза, и различные формы болезней, передающихся с кровью. Конечно же, в этом вопросе нужна строгость, нужны визы въездные, чтобы ограничить поток нелегальной миграции", - заявила чиновник.

В отношении же легальных мигрантов, по словам Скворцовой, в рамках ЕврАзЭС разработана целая система, которая позволяет отслеживать их состояние здоровья. "Если мигрант приезжает легально и соблюдает все требования по регламенту, то у нас есть возможность все болезни отследить", - подчеркнула глава министерства.

Ранее глава ФМС Константин Ромодановский предложил для упорядочения миграционных потоков ввести въезд в РФ граждан СНГ по приглашениям. "Визовый режим на сегодняшний день не совсем актуален", - заявил он. В руководстве ФМС полагают, что введение визового режима со странами СНГ не поможет борьбе с нелегальной миграцией, а ударит по гуманитарным связям.

А вот московская полиция предложила заранее собирать с въезжающих в Россию мигрантов деньги на выдворение из страны.

"Необходимо, чтобы при въезде мигрант оставлял деньги на обратный билет и имел медицинскую страховку. При легальном выезде из страны эти деньги бы ему возвращались", - заявил глава управления охраны общественного порядка столичного главка МВД Вячеслав Козлов.

Отметим, 24 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничениях на въезд для мигрантов, нарушивших законодательство РФ.

Ромодановский уже заявлял, что не исключает проведения в Москве "массовых мероприятий с привлечением дополнительных средств" для наведения порядка, и пообещал оборудование "фильтрующих" миграционных постов на вокзалах.