Западную Европу завалило снегом, опубликованы фото и видео

Утром в понедельник, 27 мая, некоторые районы Италии, Испании, Франции и Бельгии завалило снегом, а на месте своих машин автолюбители увидели сугробы.

Пришлось выводить на дороги снегоуборочную технику, сообщает НТВ.Ru

На Францию, Бельгию, Италию и Испанию обрушились метели. Европейцы откапывают свои автомобили и невесело шутят о том, что, видимо, в небесной канцелярии перепутали времена года.

Французские синоптики зафиксировали рекорд: за все 125 лет метеонаблюдений впервые температура воздуха в мае опустилась до плюс 4 градусов. Накануне в солнечной Италии столбики термометров не поднимались выше плюс 9 градусов.

Ранее "Главред" сообщал, что Украинский гидрометцентр обещает: на этой неделе будет только теплеть, а ближе к концу недели столбики термометров поднимутся до 34-х градусов жары.

Видео: youtube.com