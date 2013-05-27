Теракт в Багдаде: погибли 50 человек

В понедельник, 27 мая, в столице Ирака - Багдаде – прогремел взрыв. Число погибших превысило 50 человек

Об этом со ссылкой на данные полиции и медиков сообщает РИА Новости.

По данным агентства Reuters, взрывы произошли на рынках. СМИ сообщали о взрывах заминированных автомобилей. Количество пострадавших не уточняется.

Рост напряженности в стране связан с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле 2013-го в Багдаде, Киркуке и Фаллудже прогремела серия взрывов. Погибли 19 человек, еще более 100 человек были ранены.