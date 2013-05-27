Скандал в России: Крокодилу из "Мойдодыра" в лапы вложили страничку из Корана

В России разразился скандал на религиозную тематику, когда выяснилось, что в иллюстрации к известной сказке Корнея Чуковского "Мойдодыр" герой произведения – Крокодил - держит в лапах страницу из Корана.

Российские мусульмане расценили это как попытку оскорбить чувства верующих, сообщает сайт Islam.ru.

Книга выпущена ростовским издательством "Книга", а иллюстрации к ней сделала художница Елена Демиденко.

"Юридическая ответственность за это будет лежать как на художнике, нарисовавшем Крокодила, так и на издательстве, выпускающем книгу", – говорится на сайте.

В islam.ru объяснили, что этика обращения с Кораном "не предполагает вырывание из него страниц и прогулки с ними на руках". Кроме того, книжка может оказаться в любом месте, "в том числе и грязном, а вместе с ней – и вышеуказанная страница".

А сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов назвал инцидент провокацией, которая не останется безнаказанной, пишет РСН.

"Кто-то специально провоцирует, чтобы была смута межнациональная, межконфессиональная. Я думаю, они не преуспеют в этом. Мусульмане на сегодняшний день люди зрелые, понимают, что это провокация. Против таких провокационных методов нужно бороться судебными методами, и я думаю, мы в этом преуспеем", – заявил Аширов.

В издательстве уже принесли извинения мусульманам, заявив, что не разглядели в иллюстрации страницы Священного писания.

"Следующий тираж книги будет изменен и эта страница будет заменена на другую. Также мы считаем, что все претензии должны быть предъявлены к художнику, а не к нам", – отметили издатели.

Ранее "Главред" сообщал, что в Крыму разразился скандал вокруг Чебурашки. В Хозяйственный суд автономии подали иск с требованием прекратить на полуострове нелегальное производство мягких игрушек, напоминающих мультипликационного персонажа Чебурашку.

Фото: Islam.ru