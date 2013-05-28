В России устроили "перепись" воров в законе

Специальные подразделения российского МВД провели неформальную перепись воров в законе.

Об этом сообщают "Известия".

Оперативники насчитали около 500 "коронованных" авторитетов, действующих в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.

При этом отмечается, что за весь прошлый год оперативники задержали за различные преступления 18 воров в законе, а в этом году – уже более 10.

По данным МВД РФ, в последнее время многие воры в законе ведут свои дела из Италии, Франции, Греции и ОАЭ.

Этнический состав лидеров российского криминала фактически не меняется: большинство из них – выходцы из Грузии.

Для борьбы с ворами в законе в МВД создаются специальные внутриведомственные директивы, однако эксперты ставят под сомнение необходимость регламентировать борьбу с ворами в законе отдельными приказами и поручениями.

"Все эти указы, приказы и указания – изобретение громадного бюрократического аппарата МВД. Они нужны лишь для того, чтобы проверяющие из главка могли спрашивать с оперативников о проделанной работе. Но оперативники способны бороться с ворами в законе и без всяких на то указаний, как это происходит в других странах", - заявил генерал-лейтенант милиции Александр Гуров, возглавлявший в свое время Шестое главное управление МВД СССР по борьбе с оргпреступностью, коррупцией и наркобизнесом.

Напомним, как сообщал "Главред", 27 мая из Украины выдворили "вора в законе", известного в криминальных кругах по прозвищу Гига Одноглазый.

Как сообщалось, после освобождения из заключения "Гига Одноглазый" прибыл в Украину для расширения сфер своего криминального влияния.

"УБОП отреагировал на потенциальную опасность и выдворил "законника" с территории нашей страны с запретом на въезд сроком на 5 лет, - подчеркивается в сообщении МВД.

Фото: russian.china.org.cn