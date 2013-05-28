Евросоюз разрешил поставку оружия повстанцам Сирии

Европейский Союз отменил эмбарго на поставку оружия сирийским повстанцам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Евросоюз согласился завершить эмбарго на поставки оружия сирийской оппозиции и поддерживать все действующие санкции в отношении сирийского режима. Такое решение многим странам далось тяжело, поэтому у нас были такие долгие дискуссии, продолжавшиеся 12 или 13 часов. Но думаю, что это правильное решение", - заявил министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

Тем временем, по его словам, решение о начале поставок оружия повстанцам, которые пытаются свергнуть Башара Асада, все еще не принято.

Также Хейг добавил, что Великобритания не имеет "никаких конкретных планов поставлять оружие в Сирию", но может при необходимости "гибко реагировать в будущем".

В отличие от Великобритании и Франции, Австрия и некоторые другие страны-члены ЕС выступили против, отметив, что этот шаг может вызвать еще большее кровопролитие.

Как известно, эмбарго Евросоюза на поставки оружия в Сирию официально заканчивается в конце мая, а все финансово-экономические санкции в отношении Асада в ЕС решили продлить на один год.