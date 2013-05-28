Китайские хакеры выкрали секреты американской ПРО

Китайские хакеры смогли выкрасть у США проекты ряда оборонных систем, составляющих основу американской противоракетной обороны.

Об этом говорится в докладе научного совета министерства обороны США (DSB), который будет представлен руководству Пентагона, правительству и главам американских оборонных компаний, сообщает The Washington Post.

Отдельно в докладе говорится, что все похищенные данные могут быть использованы Китаем при разработке собственных систем военного назначения.

Согласно данным доклада, в руках хакеров оказались сведения о зенитных ракетных комплексах Patriot PAC-3, противоракетных комплексах THAAD и корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системе Aegis.

Кроме того, были украдены и данные о проектах палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, конвертопланах V-22 Osprey, многоцелевых вертолетах UH-60 Black Hawk, новых боевых кораблях прибрежной зоны проекта LCS и перспективных истребителях F-35.

В докладе содержатся данные о похищенных проектах (не уточняется, были ли украдены проекты целиком или только некоторые их части) за последние несколько лет. В частности, впервые об утечке информации об F-35 стало известно еще в январе 2007 года.

Любопытно, что DSB не возложил вину за кражу информации непосредственно на китайских хакеров, однако руководители американских оборонных компаний и представители министерства обороны США заявили, что речь идет именно о кампании Китая, направленной на похищение американских военных секретов.

В начале мая 2013 года сообщалось, что хакеры из Китая в ходе нескольких кибератак украли у ряда американских компаний ценную информацию, связанную с перспективными разработками.

Атаки продолжались в течение 2007-2010 годов. Под удар попала, в частности, компания Qinetiq North America, разработчик роботов и спутниковых разведывательных систем. По данным аналитиков, за этими атаками может стоять хакерская группа Comment Crew, базирующаяся в Шанхае.

В январе текущего года министерство обороны США одобрило план пятикратного увеличения численности подразделений кибербезопасности. В настоящее время они насчитывают 900 человек, однако штат планируется увеличить до 4,9 тысячи сотрудников.

Благодаря увеличению штата Кибернетическое командование в составе Стратегического командования вооруженных сил США сможет эффективнее отражать атаки на американские компьютерные сети, включая информационные сети Пентагона.