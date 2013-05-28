Утром 28 мая на побережье Черного моря произошло землетрясение силой около 3-4 баллов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Подземные толчки ощущались в Грузии, а также в окрестностях Сочи. Жертв и разрушений нет, все объекты жизнеобеспечения и экономики работают в обычном режиме.

"Поступило сообщение о том, что произошло незначительное сейсмособытие интенсивностью 3-4 балла. Эпицентр предварительно находится на территории между Абхазией и Грузией. Ощущались легкие толчки жителями Центрального и Адлерского района Сочи", — говорится в сообщении российского МЧС.

Тем временем, американские сейсмологи заявили, что землетрясение произошло в 4:09 утра по местному времени 28 мая, а его магнитуда составляла 5,4 балла.

Эпицентр подземных толчков находится в 27 километрах от Теберды, город в Карачаево-Черкесии, на границе между Абхазией и Россией на глубине 9,8 километра.

Напомним, как сообщал "Главред", 24 мая в Охотском море произошло землетрясение, магнитудой 8,2, объявлена угроза цунами. Отголоски подземных толчков ощущались даже в Москве.