Голодающую участницу Pussy Riot отправили в больницу: ее мучают сны про пиццу

28 мая, осужденную участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину, объявившую голодовку, перевели в больницу исправительного учреждения из-за опасений о ее здоровье.

Как сообщается в Twitter арт-группы Война, "Только что доложили, что Алехину сейчас положили на обследование в медицинскую часть колонии. Идут седьмые сутки голодовки Маши".

Сообщалось, что осужденную, которой на прошлой неделе суд отказал в условно-досрочном освобождении, в среду собираются навестить члены краевой общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Как заявила адвокат Алехиной Ирина Хрунова, правозащитники планируют встретиться с ее подзащитной, чтобы обсудить ситуацию, пишет Интерфакс.

"Мария до сих пор требует, чтобы сняли ужесточение режима. Сейчас закрыты на замки даже выходы из отрядов, чего раньше не было", - пояснила Хрунова мотивы голодовки, объявленной 22 мая.

Ранее активисты "Войны" в микроблоге дали понять, что голодовку Алехина переносит стойко, но ее мучают сны про еду. "Маша сегодня рассказывала, как в начале голодовки - едва закроешь глаза - проплывают куски пиццы, а ночью сны становятся четкими, как кино", - говорится в одном из сообщений.

В блоге Алехиной на сайте радиостанции "Эхо Москвы" накануне было опубликовано ее письмо, в котором она сообщает о намерении продолжать голодовку, а также ее официальное обращение к руководству лагеря и начальству из ГУФСИН Пермского края. В Twitter появился скан рукописного письма, записанного Т.Н. Поляковой со слов Алехиной.

"Ситуация в колонии тяжелая. Всех осужденных, которые живут или работают рядом со мной, закрывают на замок, что лишает их возможности получить медицинскую помощь и обостряет обстановку", - сообщила участница Pussy Riot.

По ее словам, голодовкой она требует прекратить оказывать на нее давление "посредством других осужденных". Мария Алехина отметила, что "намерена голодать дальше, так как другого способа побудить администрацию к переговорам" она не видит. Осужденная также подчеркнула, что ее отрезали от всех средств связи, и она может сообщать о себе лишь черед адвокатов.

В заявлении к руководству лагеря и начальству краевого ГУФСИН Алехина сообщила, что она объявила голодовку из-за ужесточения режима. По ее словам, около месяца назад в ПТУ, в котором она работает, был повешен замок и изменился график работы. Заключенные не могут получить медицинскую помощь, их закрывают на замок и всюду сопровождают сотрудники колонии.

"Все эти действия администрации я считаю провокацией, направленной на то, чтобы настроить против меня других осужденных", - отметила Алехина, потребовав снять замки и "восстановить прежний график работы".

Напомним, в феврале 2011 года в храме Христа Спасителя три участницы панк-группы Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич - спели песню Богородица, Путина прогони. В августе 2012 года они были признаны виновными в хулиганстве за акцию.. Суд приговорил к двум годам колонии каждую, однако затем наказание Самуцевич было заменено на условное.