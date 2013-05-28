Путина спасет только война - Ходорковский

Политический цикл правления Владимира Путина подходит к концу, и продлит его только радикальное изменение взглядов на систему управления или война.

Об этом в интервью немецкому изданию Die Tageszeitung сказал Михаил Ходорковский, пишет Немецкая волна.

"Коррупция стала основой правящего режима, заявил Ходорковский. Особенно опасным, по его мнению, является не то, что коррумпирована часть команды Путина, а то, что "каждый чиновник, каждый полицейский считает, что может обогащаться за счет народа", отметил Ходорсковский.



Коррупция приняла столь разрушительные масштабы, что уже и сам Путин это заметил. Однако чтобы ее победить, нужно полностью сменить госаппарат и допустить политическую конкуренцию, обеспечить условия для смены власти. "На такую жертву Путин не готов пойти, не говоря уже о его приближенных", - полагает Ходорковский.

"Видимые протесты ослабли, но в то же время растет недовольство системой. Политический цикл Владимира Путина подходит к концу. В России такой цикл обычно длится 15 лет. Его продлить можно будет только с помощью войны или радикального вмешательства в систему. Других примеров наша история не знает. Если нынешняя тенденция сохранится, это неизбежно приведет к застою и загниванию, как во времена секретаря ЦК КПСС Брежнева. Опыт прошлого говорит нам: чем дольше длится период застоя, он может закончиться периодом смуты", - сказал Ходорковский.

"Основная проблема нашего президента (Путина - ред.), а также его окружение в том, что они не доверяют народу, для них он состоит только из неактивной части общества... Мир Путина состоит из несамостоятельного большинства, враждебного или купленного врагами меньшинства и его ближайшего окружения. Он не может представить, что есть такая вещь, как честная, независимая и ответственная оппозиция. Окружение Путина также всегда дает ему "доказательства", что противники были подкуплены Государственным департаментом (США - ред.)", - заявил оппозиционер.

По мнению Ходорковского, Россия сейчас переживает рубежный период.

"Россия вновь на распутье. Застой, полицейский режим, фальсификации выборов и новая волна эмиграции образованной молодежи, по моему мнению, является наиболее вероятным пока последующим сценарием. Но есть и другая возможность, что протесты, которые вспыхнут, откроют внутри элиты прорывы, которые позволят ей повернуть на путь создания демократических институтов", - сказал Ходорковский.