Грузия возмущена: российские пограничники тянут колючую проволоку в Южной Осетии

Глава МИД Грузии Майя Панджикидзе сомневается в том, что на намеченной встрече представителей Грузии и России в Праге вопрос принимаемых российскими пограничниками мер по укреплению южноосетинско-грузинской границы обсуждаться не будет.

Ранее МВД и МИД Грузии выразили возмущение действиями российских пограничников, которые, по их данным, протянули колючую проволоку у села Дици Горийского района и села Двани Карельского района, граничащих с Южной Осетией сообщает РИА Новости,

Тбилиси по-прежнему считает независимую республику Цхинвальским регионом Грузии.

Специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе ранее заявил, что на его предстоящей встрече с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным эта тема затронута не будет. Очередная встреча Абашидзе и Карасина пройдет 4 или 5 июня в Праге.

"Гуманитарные вопросы и вопросы безопасности являются Женевским форматом, однако не представляю, спустя несколько дней после случившегося, чтобы эта тема совсем не была затронута господином Абашидзе и Карасиным", — заявила Панджикидзе журналистам.

Протяженность границы Южной Осетии с Грузией составляет около 350 километров. В соответствии с межгосударственным соглашением, подписанным президентами РФ и РЮО 30 апреля 2009 года, Цхинвали делегирует российской стороне полномочия по охране госграницы — до тех пор, пока в Южной Осетии не появится собственная погранслужба. Кроме охраны границ, перед российскими пограничниками поставлена задача борьбы с терроризмом, контрабандой и наркотрафиком.

Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии в конце августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвали. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.

Ранее "Главред" сообщал, что парламент Грузии принял изменения в закон "Об оккупированных территориях" и смягчил наказание для лиц, въехавших в Абхазию и Южную Осетию в объезд грузинских КПП.

Фото: osradio.ru