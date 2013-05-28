Жители Австралии считают себя самыми счастливыми людьми планеты

Жители Австралии вновь стали самыми счастливыми людьми планеты по версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно проведенному опросу, 84% жителей Зеленого континента довольны своей жизнью. Кстати, ее средняя продолжительность в Австралии составляет 82 года, сообщает BBC.

Это почти на два года больше, чем в других странах, попавших во внимание представителей ОЭСР. В Австралии нет проблем с работой – уровень занятости в стране составляет 73%, что на 7% выше данного показателя в других странах, где проводилось исследование. Экономика Австралии сейчас также находится в стадии подъема. В основном, этому способствует увеличение спроса на уголь и железную руду – основные природные богатства континента.

В первую десятку рейтинга самых счастливых стран мира, помимо Австралии, вошли следующие государства: Швеция, Канада, Норвегия, Швейцария, США, Дания, Нидерланды, Исландия, Великобритания.

При составлении рейтинга стран, жители которых больше всего довольны своей жизнью, в организации руководствовались 11 критериями. Они учитывали, к примеру, средний уровень дохода населения, возможность получения им образования, уровень безопасности и здравоохранения в стране, качество жилищных условий людей, баланс между рабочим и свободным временем.