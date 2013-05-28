У берегов Таиланда затонул корабль с сотней туристов на борту

В Тайланде у берегов Пхукета затонул туристический корабль со 115 пассажирами на борту.

Об этом сообщает The Phuket Gazette, пишет Интрефакс.

Издание отмечает, что инцидент произошел во второй половине дня, когда судно возвращалось с острова Пхи-Пхи на Пхукет. Из-за сильных волн корабль получил повреждения и начал тонуть.

Это произошло в 15 милях от берега. Экипаж заметил, что судно заливает водой, и на помощь сразу же был вызван другой корабль. Все пассажиры успели покинуть борт до того, как он полностью ушел на дно.

По данным издания, в результате аварии никто не пострадал.

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