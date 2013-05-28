Бен Ладен покончил жизнь самоубийством - охранник

28 мая 2013, 19:28

По словам охранника, бен Ладен постоянно носил пояс смертника в течение последних 10 лет. 

Бывший лидер организации "Исламский джихад Египта" (1988 - 1992), охранник Усамы бен Ладена Абдул Фаттахне заявил, что лидер "Аль-Каиды" не был застрелен американским спецназом в операции "Джеронимо", а взорвал себя сам, дабы избежать американского плена.

Фаттах, подтвердил, что на бен Ладене был одет пояс со взрывчаткой, пишет gulfnews.com.

По его словам, бен Ладен постоянно носил пояс смертника в течение последних 10 лет. 

Охранник погибшего террориста считает, что американцы собирались взять бен Ладена живым. Им даже удалось ранить его из автомата в бедро, но в следующую секунду террорист привел в действие взрывное устройство, закрепленное у него на поясе.

"Спецслужбы США планировали арестовать его живым, но они просчитались. Он взорвал себя, чтобы избежать захвата. Кроме того, он хотел, чтобы вся информация держалась в секрете. У него было много спонсоров из стран Персидского залива, которые посылали ему деньги"- сказал охранник.

"Захоронения бен Ладена в море были неправдой. Президент США Барак Обама лгал, когда утверждал, что Бен Ладен был погребен в море. Части тела бен Ладена были разрезаны на несколько частей, как после взрыва, чтобы не оставлять возможности американцам опознать его", - добавил Абдул Фаттах.

Напомним, Усама Бен Ладен был уничтожен в мае 2011 года на окраине пакистанского города Абботабад в ходе операции американского спецназа. По завершении экспертиз тело главы "Аль-Каиды" в обстановке строжайшей секретности сбросили в море.

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