Грузия направила ноту России из-за колючей проволки на границе с Южной Осетией

Грузия через посольство Швейцарии передала России ноту в связи с установлением дополнительных пограничных заграждений в виде колючей проволоки в Цхинвальском регионе (так в Грузии по-прежнему называют Южную Осетию – ред.).

Об этом сообщил представитель департамента прессы и информации грузинского МИДа, пишет Новости -Грузии.

Как ранее заявили в МИД Грузии, российские пограничники протянули колючую проволоку у села Дици Горийского района и села Двани Карельского района, которые граничат с Южной Осетией. Внешнеполитическое ведомство выразило возмущение по этому поводу, отметив, что это является нарушением принципа территориальной целостности страны.

28 мая, глава грузинского МИДа Майя Панджикидзе встретилась с главой представительства ЕС в Грузии Филиппом Димитровым и ознакомила его с создавшийся ситуацией.

"На этом этапе мы можем делать лишь дипломатические шаги. Среди них была данная встреча, целью которой является мобилизация международной поддержки. На днях мы продолжим осуществлять действия в этом направлении", — заявила Панджикидзе журналистам после встречи.

Как известно, протяженность границы Южной Осетии с Грузией составляет около 350 километров. В соответствии с межгосударственным соглашением, подписанным президентами РФ и РЮО 30 апреля 2009 года, Цхинвали делегирует российской стороне полномочия по охране госграницы — до тех пор, пока в Южной Осетии не появится собственная погранслужба.

Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии в конце августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвали.

Ранее "Главред" сообщал, что парламент Грузии принял изменения в закон "Об оккупированных территориях" и смягчил наказание для лиц, въехавших в Абхазию и Южную Осетию в объезд грузинских КПП.