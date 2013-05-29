В американском Диснейленде прогремел взрыв, люди были эвакуированы

В американской Калифорнии полиция эвакуировала посетителей парка аттракционов Диснейленд после "небольшого взрыва", пострадавших нет.

Об этом со ссылкой на агентство Associated Press сообщает РИА Новости.

Предположительно, в одном из мусорных баков в парке около 17.30 вторника по местному времени (3.30 среды по Киеву) взорвалась пластиковая бутылка с сухим льдом. В качестве меры предосторожности посетители парка были эвакуированы.

Через два часа отдыхающие смогли вернуться к аттракционам.

Очевидец инцидента рассказал агентству, что "взрыв был громче, чем выстрел", отметив при этом, что даже после эвакуации в парке продолжала играть музыка.

Ранее "Главред" сообщал, что в московском кафе взорвался газовый баллон. В результате взрыва пострадали семь человек, среди которых двое детей.