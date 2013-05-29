В США сошли с рельсов 15 вагонов с химикатами

В ночь на среду, 29 мая, в американском штате Мэриленд сошли с рельсов и загорелись 15 вагонов грузового поезда с химикатами, однако ядовитых веществ в них нет.

Об этом со ссылкой на полицию округа Балтимор сообщает РИА Новости.

Поезд с химикатами сошел с рельсов около Балтимора после столкновения с грузовиком. Перевернулись в общей сложности 15 вагонов. Машинист и его помощник не пострадали, водитель машины находится в тяжелом состоянии. После инцидента началась эвакуация в радиусе 20 кварталов, поскольку установить, какой груз находился в вагонах, сразу не удалось.

"Представители пожарного департамента подтвердили, что химикаты в поезде не являются токсичными", — сообщает полиция в своем микроблоге в Twitter.

По данным правоохранителей, эвакуация не является обязательной.

Ранее "Главред" сообщал о другом ЧП, которое произошло в США. В калифорнийском Диснейленде прогремел взрыв, из-за чего пришлось эвакуировать посетителей парка аттракционов.

Фото: washingtonpost.com