Сестру бостонских террористов затаскали по судам

В Нью-Джерси сестра бостонских террористов - Джохара и Тамерлана Царнаевых -, Белла, предстала перед судом по обвинению в хранении и попытках продажи марихуаны.

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает Lenta.ru.

Как отмечается, на заседании суда 28 мая Белла Царнаева отказалась признать себя виновной. Ее бойфренд Ахмад Халил, которому предъявлены аналогичные обвинения, также своей вины не признал.

Царнаева была арестована еще в декабре 2012 года, однако СМИ обратили внимание на ее дело только сейчас. Как отмечается, по итогам процесса она, вероятно, избежит уголовного наказания, так как заключила сделку со следствием.

Адвокат Царнаевой в интервью агентству подчеркнул, что она никак не была вовлечена в события в Бостоне, однако после теракта начала получать угрозы расправы в свой адрес.

Ранее "Главред" сообщал, что Джохар и Тамерлан Царнаевы, по данным властей, организовали и осуществили теракт во время Бостонского марафона 15 апреля, в результате которого три человека погибли и более 260 получили ранения.

Тамерлан Царнаев погиб в ходе полицейской операции по его задержанию, а Джохар был арестован, после чего ему были предъявлены обвинения в использовании оружия массового уничтожения, а также в уничтожении имущества, повлекшем гибель людей. Суд над ним начнется 10 июля; в случае признания виновным Джохару Царнаеву грозит смертная казнь.