КНДР хочет заключить мирный договор с Южной Кореей

КНДР призвала Сеул заключить мирный договор вместо соглашения о перемирии, подписанного в конце Корейской войны 1950-1953 годов.

Такой документ "будет содействовать достижению стабильности на Корейском полуострове", - говорится в статье, опубликованной сегодня в газете правящей партии "Нодон синмун", пишет ИТАР-ТАСС.

Сейчас в Пхеньяне полагают, что США и Южная Корея постоянно нарушают условия документа, "сохранившегося только на бумаге". Доказательством этому служат масштабные совместные американо-южнокорейские маневры, которые проводились в текущем году, отмечает газета.

Таким образом, подчеркивает издание, соглашение о перемирии "не может гарантировать мир". Издание считает, что стремление Вашингтона сохранить это соглашение "отражает намерение Соединенных Штатов задушить КНДР с помощью силы".

Пхеньян из года в год предлагает США и Южной Корее заключить мирный договор. Но в Вашингтоне и Сеуле неизменно игнорируют инициативу, требуя от КНДР вначале свернуть ядерную программу.