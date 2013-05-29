С Байконура стартовал космический корабль и уже присоединился к МКС

29 мая 2013, 10:28

Через шесть часов после запуска корабль причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" МКС

  • С Байконура стартовал космический корабль и уже присоединился к МКС Пуск РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА-09М»; фото: federalspace.ru
  • С Байконура стартовал космический корабль и уже присоединился к МКС Пуск РКН «Союз-ФГ» с ТПК «Союз ТМА-09М»; фото: federalspace.ru

Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз ТМА-09М", на борту которого находится экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию, запущена с первой стартовой площадки космодрома Байконур.

Об этом сказал представитель Байконура, передает ИТАР-ТАСС.

С космодрома ракета стартовала в 23:32 (по киевскому времени).  "Сегодня корабль "Союз ТМА-09М" отделился от ракеты-носителя и вышел на расчетную орбиту", - сказал он.

На борту "Союза ТМА-09М" экипаж экспедиции МКС-36/37 в составе космонавта Роскосмоса Федора Юрчихина, астронавтки NASA Карен Найберг и астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Луки Пармитано. Им предстоит проработать на орбите более четырех месяцев.

 "Все трое чувствуют себя хорошо", - уточнили на Байконуре.

Через шесть часов после запуска корабль причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" МКС. В соответствии с короткой схемой полета корабль на пути к МКС совершил четыре витка вокруг Земли и достиг станции через шесть часов после запуска, а не через двое суток, как было ранее, отмечает "Интерфакс".  

 "Есть причаливание пилотируемого корабля к модулю "Рассвет". Все системы функционируют штатно", - объявили по громкой связи в главном зале управления подмосковного ЦУПа.

После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией экипажи корабля и станции откроют переходные люки, после чего новоприбывшие космонавты перейдут на борт МКС.

Как сообщили в Роскосмосе, это второй запуск корабля "Союз ТМА", который выполняется по так называемой короткой схеме. Ранее продолжительность полета "Союзов", от старта до стыковки со станцией, составляла около 50 часов. Корабль при этом совершал около 30 витков вокруг Земли.

В свое время американские "челноки" летели до МКС в течение двух суток.

Для командира корабля "Союз ТМА-09М" Юрчихина этот полет является четвертым по счету. Космонавт пять раз выходил в открытый космос и в сумме провел за бортом более 30 часов.

Астронавт ЕКА Лука Пармитано родился в Италии, по профессии летчик-испытатель, летит в космос в качестве бортинженера "Союза". Для него это первый космический полет.

Третий член экипажа, астронавтка NASA Найберг, имеет за плечами один космический полет в качестве члена экипажа шаттла Discovery. Опыта внекорабельной деятельности не имеет.

За время полета экипажу экспедиции МКС-36/37 предстоит выполнить работы с транспортными грузовыми кораблями "Прогресс М-20М" и "ПрогрессМ-21М". Наряду с российскими "грузовиками" космонавты встретят и разгрузят европейский грузовой корабль ATV4 и американские корабли. 

 В этом полете экипажу также понадобится подготовить системы станции к приему многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", запуск которого намечен на декабрь 2013 года. 

 Планируемая продолжительность полета экипажа составляет 172 суток. 

 В рамках научной программы МКС космонавтам предстоит выполнить 34 эксперимента различной сложности. В частности, эксперимент "Кулоновский кристалл" поможет исследователям изучить динамику системы заряженных частиц в магнитном поле в условиях микрогравитации. 

 Другой, не менее интересный эксперимент "Экон-М" позволит ученым прояснить ситуацию с экологической обстановкой в районах деятельности различных объектов на Земле.

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