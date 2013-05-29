Выходца из Украины обвинили в крупнейшем в истории отмывании денег

Прокуратура США обвинила компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 млрд долл. Обвиняются семь человек, пятеро из них уже арестованы.

Основателем сомнительного бизнеса является Артур Будовский, которого называют бывшим гражданином США украинского происхождения, сообщает радио "Свобода".

Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

Офис прокурора США в Нью-Йорке заявляет, что дело, возможно, является "крупнейшим в истории преследованием за отмывание денег". В обвинительном заключении говорится, что компания-оператор по онлайн-продаже валюты было более миллиона пользователей, из которых около 200 тысяч - в США.

Ранее "Главред" сообщал, что прокуратура США начала проверку Deutsche Bank и нескольких других крупных банков по подозрению в отмывании денег и незаконном сотрудничестве с Ираном в нарушение американских санкций.

Фото: amlexpert.com