В Непале автобус сорвался в пропасть: погибли 13 человек, 32 - ранены

В среду, 29 мая, в округе Синдхупалчок Непала произошло ДТП, в котором погибли не менее 12 человек, когда автобус съехал с дороги и сорвался в ущелье с высоты 100 метров.

Еще 25 пассажиров пострадали, передает ИТАР-ТАСС.

В автобусе, который направлялся в столицу Непала из Бутана, по предварительной информации, находились около 70 человек. Подробности катастрофы выясняются.

По данным местных СМИ, в аварии погибли 13 человек, а еще 32 – пострадали.

Ранее "Главред" сообщал, что в июле 2012-го на западе Непала произошло ДТП, жертвами которого стали минимум 35 человек. Автобус, перевозивший около 75 паломников из Индии в город Тривени, съехал с трассы и упал в водоем.

Фото: post.jagran.com