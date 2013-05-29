Более 500 человек умерли от адской жары в Индии

В Индии в разных регионах страны в течение двух месяцев от жары умерли 524 человека.

Такие официальные данные приводит Департамент по чрезвычайным ситуациям индийского МВД информагентство IANS.

Cогласно неофициальной статистике, число жертв адской жары превысило 600 человек, отмечает издание.

Прогнозы синоптиков при этом неутешительны: в ближайшее время похолодания и дождей не предвидится, сообщает The Times of India.

Такая жаркая погода, установившаяся в разных регионах страны, вполне традиционна для данного времени года, но кое-где показатели термометров превышают норму на несколько градусов.

В последние дни в некоторых регионах Индии температура воздуха достигала плюс 45 градусов по Цельсию, а в городе в Этавахе в штате Уттар-Прадеш достигала отметки 46,2 градуса.

Многие учреждения в стране перешли на сокращенный рабочий день, а местные жители стараются не выходить на улицу в полуденные часы.