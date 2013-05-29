Опубликовано уникальное видео, снятое в центре торнадо в США

В США в штате Оклахома двум любителям экстремальных увлечений удалось снять драматичные кадры разрушительного смерча.

Охотники за торнадо заехали на грузовом автомобиле в центр воронки. В течение почти минуты машина находилась внутри смерча. Экстремалы выжили, хотя у автомобиля в итоге оторвалась дверца, пишут Вести.ру.

Как известно, на прошлой неделе на пригороды Оклахома-сити налетел один из самых разрушительных в современной истории США торнадо.

Жертвами стихии стали 91 человек, в том числе 20 детей.

Скорость ветра внутри воронки смерча в Оклахоме превышала 320 километров в час. Ширина торнадо составляла около 2 километров. Он находился на земле около 45 минут и оставил полосу разрушений длиной порядка 27 километров. Особенно сильный удар стихии пришелся на городок Мур с населением в 41 тысячу человек, который является пригородом Оклахома-сити.

По предварительной оценке властей, торнадо повредил в общей сложности от 12 до 13 тысяч строений. Ущерб от него может превысить два миллиарда долларов.

фото;видео Вести.ру.