Германия выплатит жертвам Холокоста миллиард долларов

Германия намерена выплатить выжившим жертвам Холокоста миллиард долларов.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации материальных претензий евреев к Германии.

Как сообщается на сайте организации, эта сумма будет выплачена Германией в виде ежегодных компенсаций до 2017 года начиная с 2014 года.

Кроме того, власти ФРГ согласились выделить дополнительные средства на материальную помощь евреям, которые жили в так называемых "открытых" гетто. Подобного рода гетто были распространены в Болгарии, Румынии (например, в городе Черновцы, который до 1940 года был в составе Румынии) и других странах-союзниках Гитлера. Жившие там евреи не были формально изолированы от остального общества, однако их права были так же ограничены, как и у заключенных "закрытых" гетто.

Полученные от властей ФРГ деньги Ассоциация материальных претензий евреев к Германии распределит между 56 тысячами жертв Холокоста по всему миру. Эти деньги тратятся на обеспечение домашнего ухода за пожилыми евреями, которые пережили нацистскую диктатуру. Кроме того, организация помогает еще 90 тысячам евреев, предоставляя им еду, медикаменты, программы социализации и оплачивая их транспортные расходы.

Отметим, новые договоренности были достигнуты на фоне скандала вокруг мошенничества в ассоциации. 8 мая состоялся суд, на котором ее бывший сотрудник Семен Домницер был признан виновным в мошенничестве на 57 миллионов долларов.

Мошенническая схема действовала вплоть до официального разоблачения в 2009 году, когда наконец были выявлены около пяти тысяч поддельных заявок на получение компенсаций. Это привело к тому, что Германия заплатила организации на 57 миллионов долларов больше, чем должна была.

Ассоциации материальных претензий евреев к Германии была основана в 1951 году, чтобы добиваться компенсаций от немецких властей для жертв Холокоста. В общей сложности за время своего существования она получила от ФРГ около 70 миллиардов долларов.