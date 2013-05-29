В Тунисе задержали обнаженных FEMEN: опубликованы фото

Активистки движения FEMEN были задержаны во время акции протеста в столице Туниса.

Об этом со ссылкой на телеканал France-24 сообщает "Интерфакс-Украина".

Как выяснилось, девушки проводили акцию в поддержку активистки этого движения, которая была задержана ранее.

В ходе акции две француженки и немка пришли к министерству юстиции Туниса и обнажили грудь, требуя "освободить Амину".

Напомним, тунисская активистка FEMEN Амина Тайлер была задержана полицией 19 мая за нелегальное ношение баллончика со слезоточивым газом.

Как сообщал "Главред", ранее тунисская активистка движения FEMEN, которую местный исламский лидер приговорил к забиванию камнями насмерть за полуголые фотографии в Сети, оказалась на свободе.